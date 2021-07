Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore 3 e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi giovedì 1 luglio: Tina è finita nel mirino della stampa dopo le dichiarazioni di Nora sul tradimento del marito con la cantante. Intanto Gabriella decide di non incontrare il corteggiatore segreto. Gabriella torna a casa ed è decisa a riprendersi in mano la sua vita. Filippo prima di operarsi si vuole toglier un piccolo sfizio. Jimmy deve affrontare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Il3 e Unalgiovedì 1: Tina è finita nel mirino della stampa dopo le dichiarazioni di Nora sul tradimento del marito con la cantante. Intanto Gabriella decide di non incontrare il corteggiatore segreto. Gabriella torna a casa ed è decisa a riprendersi in mano la sua vita. Filippo prima di operarsi si vuole toglier un piccolo sfizio. Jimmy deve affrontare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

marymercuryhp : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia che lavora solamente 1 mese all'anno in un paradiso della Sardegna dove sente i problemi delle coppie… - TheDaveShow3 : Nella notte di Chris Paul e dei Suns, ho scritto un articolo per @TrueShootingCom sulla Draft Class 2018, una delle… - matteoparlato : RT @Greenpeace_ITA: Anche nel paradiso delle #Tremiti abbiamo trovato sacchetti e bottiglie in #plastica. Dobbiamo proteggere gli ecosistem… - Azzurra_1926 : RT @yleniaindenial: Filippo Bisciglia che lavora solamente 1 mese all'anno in un paradiso della Sardegna dove sente i problemi delle coppie… - LuigiAssecasa : RT @ilfattovideo: Inquinamento marino, Greenpeace denuncia: “Il paradiso delle Tremiti minacciato dalla plastica” -