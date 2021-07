I Maneskin hanno superato i Beatles (su Spotify) (Di giovedì 1 luglio 2021) I Maneskin sorpassano i Beatles. Accade sulla piattaforma di streaming musicale Spotify, dove il gruppo romano ha superato la soglia dei 28 milioni di ascoltatori mensili nel mondo, mentre la storica band britannica si è “fermata” a circa 24 milioni e mezzo. Il numero di ascoltatori mensili registrati su Spotify non dà indicazioni sulla effettiva popolarità di un artista, ma misura comunque i trend di consumo musicali. Intanto, come ogni anno con l’inizio dell’estate, sulla famosissima piattaforma sono già disponibili le nuove playlist che includono le hit dell’estate 2021. Tra le uscite degli artisti ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Isorpassano i. Accade sulla piattaforma di streaming musicale, dove il gruppo romano hala soglia dei 28 milioni di ascoltatori mensili nel mondo, mentre la storica band britannica si è “fermata” a circa 24 milioni e mezzo. Il numero di ascoltatori mensili registrati sunon dà indicazioni sulla effettiva popolarità di un artista, ma misura comunque i trend di consumo musicali. Intanto, come ogni anno con l’inizio dell’estate, sulla famosissima piattaforma sono già disponibili le nuove playlist che includono le hit dell’estate 2021. Tra le uscite degli artisti ...

