Google ammette che il suo assistente ascolta di nascosto Cellulare Magazine Google ammette che il suo assistente ascolta di nascosto Una leggenda metropolitana diventa improvvisamente realtà. Sì, gli smart speaker o gli smartphone con Google Assistant possono ascoltarci a nostra insaputa e con loro anche i dipendenti di Google. Il ...

