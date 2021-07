Gazzetta: il pareggio col Verona non convince De Laurentiis (Di giovedì 1 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle parole del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ieri, in conferenza stampa. In particolare, scrive che il pareggio del Napoli contro il Verona non lo convince. Che ancora oggi si chiede come possa essere successo, cosa sia andato storto. “Il pareggio ottenuto nell’ultima gara, contro il Verona, non lo convince, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto”. De Laurentiis, in ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 luglio 2021) Ladello Sport si sofferma sulle parole del presidente del Napoli, Aurelio De, ieri, in conferenza stampa. In particolare, scrive che ildel Napoli contro ilnon lo. Che ancora oggi si chiede come possa essere successo, cosa sia andato storto. “Ilottenuto nell’ultima gara, contro il, non lo, ancora oggi è lì a interrogarsi sul come sia potuta succedere una cosa del genere: sarebbe bastato vincere per avere la certezza aritmetica del quarto posto”. De, in ...

Advertising

napolista : Il presidente si interroga ancora su come sia potuto succedere. E promette di parlarne con i giocatori a Dimaro - sportli26181512 : L’urlo di Manfredi al 120’: l’Empoli elimina l’Inter strafavorita. Ora finale con l’Atalanta: L’urlo di Manfredi al… - fotoraffa : @Gazzetta_it Ma come cacchio fate a dire che è stato un trionfo??? Abbiamo penato per 100 e più minuti prima di se… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta pareggio De Laurentiis 'Con Insigne ci vedremo dopo gli Europei' Dopo il pareggio abbiamo ridotto all'osso il comunicato e mandato a mezzanotte. Avevo preso Gattuso per tamponare l'uscita di scena di Ancelotti, la sua mission si era conclusa e la scorsa stagione è ...

Giroud contro Mbappé, Coman contro Deschamps, la mamma di Rabiot contro tutti: la Francia lite per lite ... la mamma di Rabiot, sacrificato a fare il terzino per la causa, è passata al contrattacco, puntando il dito sul pallone perso da Pogba all'origine del pareggio svizzero, sinonimo di tempi ...

L’urlo di Manfredi al 120’: l’Empoli elimina l’Inter strafavorita. Ora finale con l’Atalanta La Gazzetta dello Sport Alla Reggio Ferval arriva l’azzurro Daniele Pinto REGGIO EMILIA. Il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval si tinge d’azzurro e presenta il primo volto nuovo della formazione di A1 maschile. Il primo volto nuovo della stagione 2021/2022 sarà Daniele Pinto ...

Zagnoni miglior difensore della serie D «Coronamento di una stagione storica» Il Lentigione continua ad entrare nella storia del calcio reggiano e dopo aver giocato la finale dei playoff, seppur perdendo contro l’Aglianese, posizionato Francesco Barranca fra i migliori dieci at ...

Dopo ilabbiamo ridotto all'osso il comunicato e mandato a mezzanotte. Avevo preso Gattuso per tamponare l'uscita di scena di Ancelotti, la sua mission si era conclusa e la scorsa stagione è ...... la mamma di Rabiot, sacrificato a fare il terzino per la causa, è passata al contrattacco, puntando il dito sul pallone perso da Pogba all'origine delsvizzero, sinonimo di tempi ...REGGIO EMILIA. Il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval si tinge d’azzurro e presenta il primo volto nuovo della formazione di A1 maschile. Il primo volto nuovo della stagione 2021/2022 sarà Daniele Pinto ...Il Lentigione continua ad entrare nella storia del calcio reggiano e dopo aver giocato la finale dei playoff, seppur perdendo contro l’Aglianese, posizionato Francesco Barranca fra i migliori dieci at ...