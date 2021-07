Finali Europei di calcio 2020 | la UEFA conferma Londra Le reazioni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Qualche giorno fa avevamo ricordato le parole del Premier Draghi riguardo allo svolgimento delle garedi. Alla domanda dei giornalisti sulla possibilità di una finale allo stadio Olimpico di Roma invece che a Wembley, l'ex banchiere centrale aveva risposto che auspicava la finale non in una paese ad alto rischio di contagio da variante indiana. Sulla stessa linea la cancelliera Angela Merkel, la quale sperava in un comportamento responsabile del massimo organo calcistico europeo. Ma alla fine ha prevalso l'accordo trae Governo inglese. Come ...

L'Italia è arrivata ai rigori nelle ultime tre fasi finali degli Europei mentre il Belgio solo nei quarti di finale del mondiale 1986, quando sconfisse la Spagna. Il bilancio degli Azzurri ai rigori ... Alla vigilia della sfida dei quarti di finale Euro2020, Italia e Belgio si scontrano per stabilire un record della competizione continentale. Con entrambe le squadre vittoriose nelle ultime 14 partite ...