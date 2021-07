Estate in Diretta, Elisa Di Francisca: “Mi ha brutalizzato e mi ha messo le mani addosso. Dopo di lui ho avuto un’amicizia speciale con una poliziotta” (Di giovedì 1 luglio 2021) Elisa Di Francisca è stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nella puntata di Estate in Diretta andata in onda su Rai 1 mercoledì 30 giugno per presentare la sua autobiografia “Giù la maschera” e ha ripercorso così la sua carriera nel mondo della scherma ma, soprattutto, la sua vita privata, rivelando aneddoti inediti. Come l’amore tossico vissuto in gioventù: “Un mio ex – ha raccontato la campionessa – mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)Diè stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nella puntata diinandata in onda su Rai 1 mercoledì 30 giugno per presentare la sua autobiografia “Giù la maschera” e ha ripercorso così la sua carriera nel mondo della scherma ma, soprattutto, la sua vita privata, rivelando aneddoti inediti. Come l’amore tossico vissuto in gioventù: “Un mio ex – ha raccontato la campionessa – mi ha. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le ...

Rai, la conduttrice torna in diretta dopo un lungo stop: avrà uno spazio tutto suo! Arrivano i programmi estivi: la stagione più calda dell'anno è cominciata e ad intrattenere gli italiani arrivano nuove trasmissioni. E' partita lo scorso 28 giugno Estate in Diretta, lo show che racconta l'estate della rinascita. La conduzione è affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini: la coppia è alla guida per questa estate di un rotocalco fatto di ...

