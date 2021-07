Epic Games Store: annunciati i giochi gratuiti del 8 luglio 2021 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 1 luglio 2021) Scopriamo quali sono i giochi gratuiti regalati dall’Epic Games Store la prossima settimana, ovvero l’8 luglio 2021.. Epic Games Store ha annunciato i giochi gratuito della prossima settimana, che sarà disponibile a partire dall’8 luglio 2021 dalle 17 in punto: Ironcast e Bridge Constructor: The Walking Dead. Ironcast è ispirato agli scrittori di fantascienza dell’età vittoriana come H.G. Wells e Jules Verne. Ironcast è un gioco ambientato in un avvincente passato ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 1 luglio 2021) Scopriamo quali sono iregalati dall’la prossima settimana, ovvero l’8..ha annunciato igratuito della prossima settimana, che sarà disponibile a partire dall’8dalle 17 in punto: Ironcast e Bridge Constructor: The Walking Dead. Ironcast è ispirato agli scrittori di fantascienza dell’età vittoriana come H.G. Wells e Jules Verne. Ironcast è un gioco ambientato in un avvincente passato ...

Advertising

spaziogames : I nuovi giochi gratis di #EpicGamesStore - GamingTalker : Giochi gratis PC, The Spectrum Retreat è il nuovo titolo gratuito di Epic Games Store - Nextplayer_it : Giochi Gratis Epic Games – 1 Luglio - CinemaVideoInt1 : Epic Games presenta Unreal Engine 5 a First Playable #epicgames #unrealengine5 #firstplayable… - GamingTalker : Among Us, più di 15 milioni di copie gratis riscattate su Epic Games Store: nuovo update in arrivo il 7 luglio… -