Emmanuel Carrère, gli aguzzini e le vittime della tortura (e dei pestaggi in carcere) (Di giovedì 1 luglio 2021) C’è un passaggio di “Yoga” di Emmanuel Carrère (da pochi giorni tradotto e pubblicato in Italia da Adelphi) in cui si parla della tortura della “gégène”, disumana procedura poliziesca che consiste nel collegare un gruppo elettrogeno alle tempie, alle orecchie e, “se si tratta di un uomo, ai testicoli dell’interrogato”. Carrère racconta che uno dei più noti ed efferati torturatori francesi, ossia il generale Massu che ne fece uso massiccio durante la guerra d’Algeria, una volta ebbe a minimizzare gli effetti dolorosi procurati da quella pratica barbarica con un grottesco ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) C’è un passaggio di “Yoga” di(da pochi giorni tradotto e pubblicato in Italia da Adelphi) in cui si parla“gégène”, disumana procedura poliziesca che consiste nel collegare un gruppo elettrogeno alle tempie, alle orecchie e, “se si tratta di un uomo, ai testicoli dell’interrogato”.racconta che uno dei più noti ed efferatitori francesi, ossia il generale Massu che ne fece uso massiccio durante la guerra d’Algeria, una volta ebbe a minimizzare gli effetti dolorosi procurati da quella pratica barbarica con un grottesco ...

Advertising

GiancarloSpera2 : RT @HuffPostItalia: Emmanuel Carrère, gli aguzzini e le vittime della tortura (e dei pestaggi in carcere) - enricomontibell : RT @HuffPostItalia: Emmanuel Carrère, gli aguzzini e le vittime della tortura (e dei pestaggi in carcere) - HuffPostItalia : Emmanuel Carrère, gli aguzzini e le vittime della tortura (e dei pestaggi in carcere) - PaoloNardi1980 : 'Il Regno' di Emmanuel Carrère: tra studi biblici, blasfemie e libero cazzeggio, un volumazzo in cui l'evangelista… - aleoricchio : RT @TBookadvisor: ?? 'L'avversario' di Emmanuel Carrère, @adelphiedizioni: l'audio recensione su #Spotify! ?? A cura di @aleoricchio. #The… -

Ultime Notizie dalla rete : Emmanuel Carrère Juliette Binoche: 'Voglio fare la differenza e ho scelto il cinema, sono 'La brava moglie' e poi una camionista' ... mentre al Festival di Cannes (6 - 17 luglio) si fa in due per France di Bruno Dumont e Ouistreham di Emmanuel Carrère, che apre la sezione Quinzaine des Réalisateurs. Qual è l'ultima lezione ...

Carrère, investigatore di anime, in 'Yoga' propone un viaggio all'inferno Con queste idee in testa ho letto l'ultimo libro dello scrittore francese Emmanuel Carrère, facendo tabula rasa delle polemiche che la sua pubblicazione ha suscitato. Il libro si intitola 'Yoga' e in ...

Sanremo, Irama cantante più citato sui media. Ma la sorpresa è Orietta Berti Yahoo Notizie ... mentre al Festival di Cannes (6 - 17 luglio) si fa in due per France di Bruno Dumont e Ouistreham di, che apre la sezione Quinzaine des Réalisateurs. Qual è l'ultima lezione ...Con queste idee in testa ho letto l'ultimo libro dello scrittore francese, facendo tabula rasa delle polemiche che la sua pubblicazione ha suscitato. Il libro si intitola 'Yoga' e in ...