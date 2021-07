E tutti si chiedono: dove andrà, ora? (Di giovedì 1 luglio 2021) Alessia Marcuzzi guarda le foto Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Per chi la conosceva bene, ed era al corrente della sua situazione, l’addio di Alessia Marcuzzi, 48 anni, a Mediaset, azienda dove lavorava ormai da un quarto di secolo, non è proprio una decisione improvvisa. Leggi anche › Alessia Marcuzzi e la dolce ... Leggi su iodonna (Di giovedì 1 luglio 2021) Alessia Marcuzzi guarda le foto Un fulmine a ciel sereno? Non proprio. Per chi la conosceva bene, ed era al corrente della sua situazione, l’addio di Alessia Marcuzzi, 48 anni, a Mediaset, aziendalavva ormai da un quarto di secolo, non è proprio una decisione improvvisa. Leggi anche › Alessia Marcuzzi e la dolce ...

Advertising

Sofia76876440 : RT @EliaAntonella: Quando mi chiedono perché sono così a favore dei diritti #LGBTQI ricordo a tutti che a Dubai (sapete dove svernano alcun… - limort_a_c : @cciop_ Sicuramente d'impatto, ne avrebbero parlato tutti. Ma perché nun ce lo chiedono a noi? - cipomore : ?????? Tutti mi chiedono se credo in Dio.. ma lui crede in me? Povero cristo, povero me... povero cristo e povero meee… - PetrazzuoloF : @PiergiuseppeEsp È vero anche che tutti loro devono ringraziare Grillo, lecito che faccia di ciò che è sempre stato… - R_Pini_17 : RT @EliaAntonella: Quando mi chiedono perché sono così a favore dei diritti #LGBTQI ricordo a tutti che a Dubai (sapete dove svernano alcun… -