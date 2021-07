Disperso in mare per salvare due ragazzi: sospese le ricerche (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Le ricerche dell’uomo Disperso a Torregaveta (Monte di Procida), secondo quanto informa la Guardia Costiera, sono state sospese. Le operazioni riprenderanno domani all’alba. Si punta all’impiego dei subacquei dei Vigili del Fuoco che oggi allertati e giunti nel primo pomeriggio a Torregaveta non hanno potuto operare per le cattive condizioni meteomarine. Per l’intera giornata sono state impegnate nella ricerca del 57enne – il primo a tuffarsi appena ha notato i ragazzi in difficoltà con le onde alte più di un metro – quattro unità della Guardia Costiera, mezzi dei ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMonte di Procida (Na) – Ledell’uomoa Torregaveta (Monte di Procida), secondo quanto informa la Guardia Costiera, sono state. Le operazioni riprenderanno domani all’alba. Si punta all’impiego dei subacquei dei Vigili del Fuoco che oggi allertati e giunti nel primo pomeriggio a Torregaveta non hanno potuto operare per le cattive condizioni meteomarine. Per l’intera giornata sono state impegnate nella ricerca del 57enne – il primo a tuffarsi appena ha notato iin difficoltà con le onde alte più di un metro – quattro unità della Guardia Costiera, mezzi dei ...

