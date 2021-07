DIRETTA Tour de France 2021 LIVE: classifica generale e ordine d’arrivo. Bis Cavendish, 11° Colbrelli (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica generale Tour DE France 2021 LA CRONACA DELLA TAPPA 17.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.32 Vincenzo Nibali resta 19° in classifica generale a 2’55” da Van der Poel. 17.31 Sonny Colbrelli, come già accaduto l’altro ieri, è giunto 11°. 49° Vincenzo Nibali, che nel finale ha lavorato per Mads Pedersen (10° sul traguardo). 17.30 Non cambia la classifica generale del Tour de ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADELA CRONACA DELLA TAPPA 17.33 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.32 Vincenzo Nibali resta 19° ina 2’55” da Van der Poel. 17.31 Sonny, come già accaduto l’altro ieri, è giunto 11°. 49° Vincenzo Nibali, che nel finale ha lavorato per Mads Pedersen (10° sul traguardo). 17.30 Non cambia ladelde ...

NekOfficial : Sono pronto per incontrarvi finalmente in tour… Stasera intorno alle 18 in diretta su Instagram vi darò un assaggio… - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: soltanto 50? di vantaggio per Van Avermaet e Kluge - #France… - IlContiAndrea : #Nek a FqMagazine in diretta a #Programma: “Determinazione e tanta pazienza hanno salvato la mia mano, ora in tour… - Mistakenness : Il grande Magrini ha elogiato il Tour De Fans @DjChiamaItalia oggi nella diretta del tour. - MIRTILLAway : RT @rtl1025: ?? @frankgabbani è nostro ospite in #TheFlight: 'Sto scrivendo il nuovo album, ma questa estate preferisco fermarmi un po'. Poi… -