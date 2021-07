Da oggi entra in vigore il Green pass europeo: ecco quando serve e come si ottiene (Di giovedì 1 luglio 2021) Da oggi – giovedì 1 luglio – entra in vigore il Green pass europeo, che sarà valido in tutti i Paesi Ue. Il documento consentirà di viaggiare in Europa, senza l’obbligo di quarantena o di test. Servirà un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di aver completato il ciclo vaccinale (due dosi). Il certificato verde è valido a partire da quattordici giorni dopo il richiamo. Anche In Italia si discute della possibilità di rilasciare il certificato solo dopo il richiamo. Al momento nel nostro Paese è possibile invece ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 luglio 2021) Da– giovedì 1 luglio –inil, che sarà valido in tutti i Paesi Ue. Il documento consentirà di viaggiare in Europa, senza l’obbligo di quarantena o di test. Servirà un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, oppure bisognerà dimostrare di essere guariti dal Covid o di aver completato il ciclo vaccinale (due dosi). Il certificato verde è valido a partire da quattordici giorni dopo il richiamo. Anche In Italia si discute della possibilità di rilasciare il certificato solo dopo il richiamo. Al momento nel nostro Paese è possibile invece ...

