Conducente Atm preso a sassate al capolinea del bus (di nuovo)

(Di giovedì 1 luglio 2021) Una prima scarica di sassi. Qualche secondo di pausa, di tregua. Poi un'altra e un'altra ancora. Serata di paura quella di mercoledì in via Scanini, dove un conducente Atm - un 50enne - è stato ...

Una prima scarica di sassi. Qualche secondo di pausa, di tregua. Poi un'altra e un'altra ancora. Serata di paura quella di mercoledì in via Scanini, dove un- un 50enne - è stato aggredito da qualcuno che è poi fuggito. Stando a quanto ricostruito da MilanoToday , il blitz è scattato verso le 21.30, quando il guidatore è arrivato al ...... l'italiano, con precedenti, a iniziato a inveire contro il. L'ha insultato e minacciato ... Il dipendente dell', spaventato che la paratia potesse cedere, ha dato l'allarme e ha condotto ...Una prima scarica di sassi. Qualche secondo di pausa, di tregua. Poi un'altra e un'altra ancora. Serata di paura quella di mercoledì in via Scanini, dove un conducente Atm - un 50enne - è stato aggred ...Vorrebbero poter lavorare in sicurezza. Vorrebbero semplicemente portare a termine i loro turni senza rischi e pericoli. I lavoratori di Atm, rappresentati dalle sigle sindacali Confial, Stas, Usb e c ...