Commisso | «Gattuso? Se i suoi legali danno l’ok | togliamo la clausola di riservatezza e raccontiamo»

Advertising

ArrigoSacchi442 : RT @CalcioFinanza: Commisso: «Mendes rappresentava Oliveira, Porto e Gattuso: è inaccettabile, bisogna fare qualcosa» - Gazzetta_it : Fiorentina, Commisso: 'Orgoglioso di Italiano. Gattuso? Qualcosa non va coi procuratori' #calciomercato - napolista : «I procuratori? Ci sono molti conflitti di interesse che in America non sarebbero accettati. Prendiamo Sergio Olive… - azulaosul : RT @napolista: Sul Corsera. La Lazio tratta giocatori di Ramadani (agente di Sarri) e la Roma di Mendes (agente di Mourinho). Commisso ha s… - Gardenia11_1 : RT @NicoSchira: #Commisso attacca Jorge #Mendes: “Nella trattativa per #SergioOliveira alla #Fiorentina rappresentava #Porto, calciatore e… -

Ultime Notizie dalla rete : Commisso Gattuso

"La sua scelta è stata condivisa - sottolineaal podcast ufficiale dei viola - come sono ... Così è stato per, per Iachini, per Montella, per Prandelli. Tutti noi abbiamo condiviso la ...Così il presidente della Fiorentina, Rocco, in un'intervista al sito ufficiale del club viola concessa per parlare del nuovo tecnico Italiano, del casoe dell'addio ai toscani di tre ...Psg Sergio Ramos accordo raggiunto. Intanto ol francese vuole andare in scadenza nel 2022 per poi passare al Real Madrid. Fiorentina, ufficiale: Ribery ai saluti ...Rocco Commisso durante l'intervista ha parlato di offese e minacce che sarebbero arrivate alla Fiorentina e ai suoi dipendenti, soprattutto negli ultimi due mesi. Finito il campionato infatti tra ...