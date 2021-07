Calciomercato Inter – Ausilio: “Calhanoglu? Un’opportunità” | VIDEO (Di giovedì 1 luglio 2021) Hakan Calhanoglu all'Inter in questo Calciomercato estivo a parametro zero. Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, spiega l'operazione Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Hakanall'in questoestivo a parametro zero. Piero, direttore sportivo nerazzurro, spiega l'operazione

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - SkySport : Inter, Suning vicino all'accordo per le quote con Alibaba e governo Jiangsu #SkySport #SerieA #Inter - eia58 : RT @Pistogolblasta2: La cessione di #Hakimi potrebbe essere la cessione più costosa della storia dell'#Inter. Così giusto per spiegare megl… - FraLauricella : #SportMediaset @c_raimondi #Calciomercato Il #Barcellona chiede #Lautaro, l' Inter chiede 90 milioni. probabile de… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Conte: 'Lukaku tra i migliori al mondo, con me è progredito. Questa Italia ricorda la mia: ha un'identità' Commenta per primo Antonio Conte , ex allenatore dell' Inter , ex commissario tecnico dell' Italia , parla a L'Equipe , dicendo la sua su Belgio - Italia , quarto di finale di Euro2020 : 'Sì, è un Europeo speciale perché la pandemia ha condizionato molto ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Anche i bianconeri su Damsgaard, ma il prezzo è alto di Claudio Franceschini) Calciomercato Inter/ Sanchez, Vecino e Dimarco: tre in cerca di rilancio 12 MILIONI DI INGAGGIO PER DYBALA? E' tornato Max Allegri alla Juventus e tra Paulo Dybala e i ...

Calciomercato Inter, Martinez primo rebus Corriere dello Sport Inter, dopo Hakimi stop ai sacrifici Oggi, giovedì 1° luglio, comincia ufficialmente il calciomercato estivo 2021 e fra le squadre che fin da subito si sono dimostrate più attive a riguardo troviamo senza ombra di dubbio l’Inter. Come ...

Sky – Emerson Palmieri-Napoli, ci può essere la svolta. La situazione Emerson Palmieri è il primo obiettivo di mercato per il Napoli. Sul suo sito ufficiale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio aggiorna la trattativa: ...

Commenta per primo Antonio Conte , ex allenatore dell', ex commissario tecnico dell' Italia , parla a L'Equipe , dicendo la sua su Belgio - Italia , quarto di finale di Euro2020 : 'Sì, è un Europeo speciale perché la pandemia ha condizionato molto ...di Claudio Franceschini)/ Sanchez, Vecino e Dimarco: tre in cerca di rilancio 12 MILIONI DI INGAGGIO PER DYBALA? E' tornato Max Allegri alla Juventus e tra Paulo Dybala e i ...Oggi, giovedì 1° luglio, comincia ufficialmente il calciomercato estivo 2021 e fra le squadre che fin da subito si sono dimostrate più attive a riguardo troviamo senza ombra di dubbio l’Inter. Come ...Emerson Palmieri è il primo obiettivo di mercato per il Napoli. Sul suo sito ufficiale, il giornalista Sky Gianluca Di Marzio aggiorna la trattativa: ...