Calcio | Interspac | Zenga e Berti tra i nuovi soci

(Di giovedì 1 luglio 2021) Milano, 1 lug. - (Adnkronos) - Nicola, Roberto Boninsegna, Antonella Clerici, Fabio De Luigi, Monica Maggioni, Nicola Porro, Luca Ravenna, Anna Maria Tarantola, Walter. Sono i noveche aderiscono a, laetà presieduta Carlo Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare per rinforzare l'Inter. “Diamo il benvenuto ina nove personalità che vanno ad aggiungersi alle 40 già annunciate -dice Cottarelli in una nota diffusa da-. Tifosi noti tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, ...

Sono i nove nuovi soci che aderiscono a Interspac, la società presieduta Carlo Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare per rinforzare l'Inter. "Diamo il benvenuto in Interspac a ...Ci sono gli ex Nicola Berti, Roberto Boninsegna e Walter Zenga tra i nove nuovi nomi annunciati da Interspac, la società presieduta da Carlo Cottarelli che promuove il progetto di azionariato popolare ...