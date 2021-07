"Belgio forte ma faremo la nostra partita". La fiducia di Mancini (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - "Ho pochi dubbi di formazione. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati. Aspettiamo venerdì mattina per vedere le condizioni fisiche di tutti". Così Roberto Mancini, allenatore della nazionale italiana di calcio alla vigilia del match tra gli Azzurri e il Belgio, quarto di finale di Euro 2020. E sulla pretattica dell'allenatore dei 'diavoli rossi', Roberto Martinez, soprattutto sull'impiego di Eden Hazard e De Bruyne, il commissario tecnico aggiunge: "Io credo che queste partite siano belle proprio perché vi giocano grandi giocatori. Il Belgio è la squadra migliore del ranking Fifa da tre anni. Ma anche noi stiamo ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - "Ho pochi dubbi di formazione. Dobbiamo fare delle scelte ma siamo già indirizzati. Aspettiamo venerdì mattina per vedere le condizioni fisiche di tutti". Così Roberto, allenatore della nazionale italiana di calcio alla vigilia del match tra gli Azzurri e il, quarto di finale di Euro 2020. E sulla pretattica dell'allenatore dei 'diavoli rossi', Roberto Martinez, soprattutto sull'impiego di Eden Hazard e De Bruyne, il commissario tecnico aggiunge: "Io credo che queste partite siano belle proprio perché vi giocano grandi giocatori. Ilè la squadra migliore del ranking Fifa da tre anni. Ma anche noi stiamo ...

