Almawave | la via italiana all’intelligenza artificiale

(Di giovedì 1 luglio 2021) Rendere il rapporto tra uomo e macchina meno problematico. «Soprattutto, più naturale». Riuscirci attraverso strumenti che tutti conosciamo, che anzi utilizziamo di continuo: «Come la voce, il mezzo più semplice e immediato». In generale, aiutare le aziende e gli utenti a interagire con la tecnologia in maniera intuitiva. Dare loro modo di raggiungere risultati complessi percorrendo strade semplici. È l'obiettivo di, eccellenzaquotata in borsa dallo scorso marzo nel mercato Aim, dedicato alle piccole e medie imprese innovative ad alto potenziale di crescita. Una posizione che è già una prospettiva e una promessa per questa società che ...