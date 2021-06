William e Harry: lite furiosa ai funerali di Filippo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Secondo l’esperto reale Robert Lacey i due fratelli William e Harry d’Inghilterra avrebbero litigato animatamente al funerale del nonno Filippo, ad aprile, a telecamere spente. L’1 luglio i due inaugureranno insieme la statua nei giardini di Kensington in memoria della madre, Lady Diana. Ma la loro riappacificazione non sarebbe così vicina. L’1 luglio la principessa Diana avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, William e Harry Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 30 giugno 2021) Secondo l’esperto reale Robert Lacey i due fratellid’Inghilterra avrebbero litigato animatamente al funerale del nonno, ad aprile, a telecamere spente. L’1 luglio i due inaugureranno insieme la statua nei giardini di Kensington in memoria della madre, Lady Diana. Ma la loro riappacificazione non sarebbe così vicina. L’1 luglio la principessa Diana avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli,Articolo completo: dal blog SoloDonna

