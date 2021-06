VIDEO Zidane, quando la classe non è acqua: che giocate del francese! (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'ex allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha partecipato a un evento calcistico organizzato dal suo centro di attività Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'ex allenatore del Real Madrid Zinedineha partecipato a un evento calcistico organizzato dal suo centro di attività

Advertising

albybodo : RT @_Releo: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri - arcoll86 : RT @_Releo: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri - giacomo1994_ : RT @_Releo: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri - giannini_walter : RT @_Releo: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri - gabryhz : RT @_Releo: Zinedine Zidane espulso per un fallo ai danni di Massimiliano Allegri -