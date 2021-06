Ucraina-Inghilterra, le autorità inglesi chiedono ai tifosi di restare a casa (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il caso scoppiato per la partita Ucraina e Inghilterra in programma sabato prossimo allo stadio Olimpico, arriva la risposta del governo inglese. Il governo italiano ha stabilito che, a causa del diffondersi della variante Delta, chi arriva dalla Gran Bretagna deve sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni e questo dovrebbe valere anche per i tifosi che decideranno di assistere alla partita all’Olimpico. Le autorità britanniche hanno invitato tutti a restare a casa. Queste le parole di Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio “La nostra richiesta è di tifare la nazionale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo il caso scoppiato per la partitain programma sabato prossimo allo stadio Olimpico, arriva la risposta del governo inglese. Il governo italiano ha stabilito che, a causa del diffondersi della variante Delta, chi arriva dalla Gran Bretagna deve sottoporsi ad una quarantena di 5 giorni e questo dovrebbe valere anche per iche decideranno di assistere alla partita all’Olimpico. Lebritanniche hanno invitato tutti a. Queste le parole di Anne Marie Trevelyan, Sottosegretaria al Commercio “La nostra richiesta è di tifare la nazionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Inghilterra Europei, governo inglese ai tifosi: 'Non andate a Roma' ROMA - Dopo la vittoria contro la Germania , sabato la nazionale inglese di Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di Euro 2020. Il governo britannico ha invitato i sostenitori inglesi ad evitare la trasferta di Roma. Per chi arriva dal Regno Unito, infatti, è prevista in Italia la quarantena di ...

Euro 2020, D'Amato su Ucraina - Inghilterra a Roma: 'Rispettare quarantena' 30 Giugno 2021 "La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall'estero a Roma il ...

Ucraina-Inghilterra dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Euro 2020, la top 11 degli ottavi: di finale: c’è Acerbi Nella giornata di ieri, con le vittorie di Inghilterra e Ucraina, sono terminati gli ottavi di finale di Euro 2020. Ed ecco che SofaScore, attraverso il suo profilo Twitter, ha reso nota la top 11 di ...

Variante delta, Pregliasco: "Tifosi inglesi a Roma? Un guaio" (Adnkronos) - Gli Europei di calcio potrebbero diventare un veicolo per una più ampia diffusione della variante Delta del covid in Italia. Dopo la ...

