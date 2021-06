Tre interventi in poche ore a Ventimiglia | indagate 3 persone

Advertising

M_RSezione : Il “Progetto Migranti”, presentato da Acri, prevede 6 interventi su tre linee di azione: consolidamento dei corrido… - francescozinno_ : @blackblulobster @CorSport 16-17: La Juventus fa turnover avendo la Coppa Italia da giocare tre giorni dopo (finale… - Aurelie_Villa : RT @EuropeDirectFI: Un Caffè Europa ?? sul digitale: tre incontri sulla rivoluzione del decennio e con tanti interventi (quasi tutti di don… - Miki_2313 : RT @sole24ore: Blog | Covid-19: due interventi chirurgici su tre rimandati. Chi sono i “Pazienti dimenticati”? - Info Data - veneziana4 : RT @sole24ore: Blog | Covid-19: due interventi chirurgici su tre rimandati. Chi sono i “Pazienti dimenticati”? - Info Data -

Ultime Notizie dalla rete : Tre interventi

SanremoNews.it

Anche il Sindaco Arena ha iniziato a programmare gliper arginare quello che sta ... Intanto, ricorda, per arginare la situazione sarà sicuramente utile l'ordinanza firmatagiorni fa ...Mamma, papà efiglie piccole, una di un anno e cinque mesi appena. Abdelilah , 40 anni, ... La famiglia ha dovuto abbandonare l'alloggio di via Martorelli "per necessità diurgenti di ...Tre interventi della Polizia di Ventimiglia in poche ore. Tre persone indagate per furto, ricettazione, resistenza a P.U.Se ne è andata a soli 27 anni Maria Grazia Di Domenico, dopo un intervento ginecologico di routine. Un’operazione all’utero a causa di un papilloma, una sorta di raschiamento, che richiede normalmente ...