Traffico Roma del 30-06-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sul tratto Urbano della A24 tra il bivio per la complanare il raccordo nelle due direzioni intensosulla carreggiata interna del raccordo con code tra via della Bufalotta è l’uscita per la A24 ed ancora a seguire tra Casilina e doppia code anche in esterna tra Tor Bella Monaca e via Tiburtina persulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro incolonnamenti anche sulla via Salaria tra via di Villa Spada e l’ aeroporto dell’Urbe possibili disagi per un incidente in Piazza di Porta Maggiore altezza ...