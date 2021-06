Simone Comi nuovo comandante della Polizia locale di Seriate

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In arrivo ildi. Da giovedì 1° luglio prenderà servizio con incarico dirigenziale del Settore 1 del Comune di(Segreteria generale, gare e contratti – Sicurezza urbana e protezione civile) il. Classe 1976, nato e cresciuto a Vimercate, formazione classica e tre lauree – l’ultima conseguita in Giurisprudenza, le precedenti in Economia aziendale e marketing e Scienze geologiche -, dal 2017 è in servizio come...