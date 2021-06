Sangiovanni sul periodo più difficile: “Avevo problemi di ansia, prendevo medicinali” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sangiovanni racconta il periodo più difficile prima di Amici, fra ansia e problemi. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista, che ha trionfato nella scuola di Maria De Filippi, conquistando il pubblico, ha svelato di essersi salvato grazie alla musica e alla sua voglia di raccontarsi attraverso dei testi. All’anagrafe Giovanni Pietro Damian, il cantane ha più volte confidato di non aver vissuto bene gli anni della scuola a causa del rapporto conflittuale con gli insegnanti – da cui non si sentiva compreso – e con i compagni. Per lui la svolta è arrivata quando ha iniziato a scrivere testi di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021)racconta ilpiùprima di Amici, fra. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, l’artista, che ha trionfato nella scuola di Maria De Filippi, conquistando il pubblico, ha svelato di essersi salvato grazie alla musica e alla sua voglia di raccontarsi attraverso dei testi. All’anagrafe Giovanni Pietro Damian, il cantane ha più volte confidato di non aver vissuto bene gli anni della scuola a causa del rapporto conflittuale con gli insegnanti – da cui non si sentiva compreso – e con i compagni. Per lui la svolta è arrivata quando ha iniziato a scrivere testi di ...

