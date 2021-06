Salvini: “Maresca è un’opportunità. Viene prima Napoli e poi i simboli” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo Salvini: a Radio CRC il leader della Lega parla delle prossime Amministrative a Napoli e annuncia che domani sarà a Santa Maria Capua Vetere. “Si torna alla normalità grazie agli italiani, ai napoletani e ai campani che per colpa di De Luca sono gli ultimi a non averla così come è stata concessa in Leggi su 2anews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Matteo: a Radio CRC il leader della Lega parla delle prossime Amministrative ae annuncia che domani sarà a Santa Maria Capua Vetere. “Si torna alla normalità grazie agli italiani, ai napoletani e ai campani che per colpa di De Luca sono gli ultimi a non averla così come è stata concessa in

Advertising

iISud24 : Napoli, Salvini pronto a correre senza simbolo: «Maresca occasione da non perdere. Zan? No a reato di opinione»… - infoitinterno : Salvini dice sì a Maresca: viene prima Napoli dei simboli dei partiti - infoitinterno : Comunali a Napoli, Salvini su Maresca: «Prima viene la città e poi i simboli» - rep_napoli : Comunali, il caso Maresca spacca il centrodestra. Salvini: 'Prima viene Napoli e poi simboli' [aggiornamento delle… - ilfoglio_it : 'Il rischio per il magistrato è votarsi al trasformismo e riciclare uomini del sindaco uscente'. La lotta tra Salvi… -