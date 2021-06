Salvati dalla Polizia due giovani smarriti in Aspromonte (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli agenti di Cittanova hanno salvato la coppia indicando al telefono cellulare l’esatta via per uscire dai boschi in Aspromonte. Gli operatori della Polizia hanno dato le indicazioni al telefono cellulare per per uscire dai boschi della montagna più impervia della Calabria. Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cittanova hanno salvato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli agenti di Cittanova hanno salvato la coppia indicando al telefono cellulare l’esatta via per uscire dai boschi in. Gli operatori dellahanno dato le indicazioni al telefono cellulare per per uscire dai boschi della montagna più impervia della Calabria. Nei giorni scorsi gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cittanova hanno salvato

Advertising

vincenzoverzel1 : @jacopo_iacoboni Rete 4 Bersani e Padellaro da vomito. Per il primo Conte ha portato i soldi del Recovery, per il s… - iolanda_pitti : RT @Signorasinasce: #Migranti: 260 salvati dalla Guardia costiera Libica. Almeno questi ce li risparmiamo ?? - luciodada : @Actarus721 @P_o_sala @SickDenny @Parliamone10 @Edgar_Dema Ma non ti metti vergogna ? Gobbo di merda , rubate da se… - giannisassari08 : RT @Signorasinasce: #Migranti: 260 salvati dalla Guardia costiera Libica. Almeno questi ce li risparmiamo ?? - anto_galli4 : RT @Signorasinasce: #Migranti: 260 salvati dalla Guardia costiera Libica. Almeno questi ce li risparmiamo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvati dalla Dal consiglio via libera a 6 milioni di lavori per la Oberdan L'atto è stato illustrato dalla vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati che ha evidenziato la portata dell'intervento e la sua valenza nell'ambito della edilizia scolastica, ...

Festival di Yulin, migliaia di cani uccisi e mangiati quest'anno: le immagini e le testimonianze della crudeltà ... sottratti alle famiglie o rapiti dalla strada. NoToDogMeat ha assegnato i cani salvati ai propri rifugi presenti in Cina e nel resto del mondo. Festival di Yulin: " camion e camion di cani malati " ...

Due asini lungo la Superstrada salvati dalla Polizia Stradale Prima Milano Ovest Salvati dalla Polizia due giovani smarriti in Aspromonte Gli agenti di Cittanova hanno salvato la coppia indicando al telefono cellulare l’esatta via per uscire dai boschi in Aspromonte.

L'atto è stato illustratovicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Benedettache ha evidenziato la portata dell'intervento e la sua valenza nell'ambito della edilizia scolastica, ...... sottratti alle famiglie o rapitistrada. NoToDogMeat ha assegnato i caniai propri rifugi presenti in Cina e nel resto del mondo. Festival di Yulin: " camion e camion di cani malati " ...Gli agenti di Cittanova hanno salvato la coppia indicando al telefono cellulare l’esatta via per uscire dai boschi in Aspromonte.