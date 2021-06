Regno Unito, PIL 1° trimestre rivisto al ribasso a -1,6% (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Rivista al ribasso la stima preliminare per il PIL del Regno Unito del 1° trimestre dell’anno, che conferma una contrazione dell’economia britannica dopo il secondo lockdown. Il dato rivisto diffuso dall’Office for National Statistics (ONS) evidenzia un calo del PIL dell’1,6% su trimestre, peggiore del -1,5% indicato dalla stima preliminare e atteso dal mercato. Nel trimestre precedente il PIL era aumentato dell’1,3%. La variazione tendenziale del PIL è stata invece indicata a -6,1%, uguale alla stima preliminare e al consensus, e contro il -7,8% segnalato ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Rivista alla stima preliminare per il PIL deldel 1°dell’anno, che conferma una contrazione dell’economia britannica dopo il secondo lockdown. Il datodiffuso dall’Office for National Statistics (ONS) evidenzia un calo del PIL dell’1,6% su, peggiore del -1,5% indicato dalla stima preliminare e atteso dal mercato. Nelprecedente il PIL era aumentato dell’1,3%. La variazione tendenziale del PIL è stata invece indicata a -6,1%, uguale alla stima preliminare e al consensus, e contro il -7,8% segnalato ...

Advertising

Corriere : ?? Semifinali e la finale si giocheranno a Londra? Secondo Merkel, Draghi e il vicepresidente Ue Schinas bisogna val… - fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - sole24ore : #Draghi: 'La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori. Il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero… - e_comis : RT @albo_interista: Oggi 23.000 contagi nel Regno Unito Ma ricordiamo a tutti che 'il vaccino rende liberi' semicit. - ericagaita95 : @Gods_myKing Oh yes yes. Ahahah. There is an italian song that said: se ai mondiali non ci vai ci riproveremo agli… -