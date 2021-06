Ragusa: Terna, autorizzati due nuovi elettrodotti in cavo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - È stato firmato dal dirigente generale al dipartimento energia della Regione Siciliana il decreto autorizzativo per la realizzazione di due elettrodotti in cavo a 150 kV “CP Vittoria – CP Santa Croce Camerina” e “CP Santa Croce Camerina – Scicli”, in provincia di Ragusa. La realizzazione delle due opere, che rientrano nel quadro degli interventi previsti per la rete di trasmissione elettrica dell'area, "determinerà immediati benefici che si tradurranno in una maggiore adeguatezza del sistema elettrico per la copertura della domanda locale, un miglioramento della continuità del servizio e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Palermo, 30 giu. (Adnkronos) - È stato firmato dal dirigente generale al dipartimento energia della Regione Siciliana il decretovo per la realizzazione di dueina 150 kV “CP Vittoria – CP Santa Croce Camerina” e “CP Santa Croce Camerina – Scicli”, in provincia di. La realizzazione delle due opere, che rientrano nel quadro degli interventi previsti per la rete di trasmissione elettrica dell'area, "determinerà immediati benefici che si tradurranno in una maggiore adeguatezza del sistema elettrico per la copertura della domanda locale, un miglioramento della continuità del servizio e un ...

