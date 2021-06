Pres. Lecce, Sticchi Damiani: "Le nostre maglie sono prodotte in parte in Italia e in parte all'estero. Lo standard qualitativo sarà molto alto" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ospite a Radio Kiss Kiss, Saverio Sticchi Damiani ha parlato delle maglie da gioco che il Napoli indosserà nell'arco della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato: "La produzione delle maglie avverrà in parte in Italia e in parte all'estero (principalmente in Cina). Gli standard qualitativi saranno molto alti. Ci saranno tre esperti interni che disegneranno tutto, dalle divise da gioco alle tute. La vendita online sarà come sempre gestita direttamente dal Napoli, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ospite a Radio Kiss Kiss, Saverioha parlato delleda gioco che il Napoli indosserà nell'arco della prossima stagione. Ecco quanto evidenziato: "La produzione delleavverrà inine inall'(principalmente in Cina). Gliqualitativi sarannoalti. Ci saranno tre esperti interni che disegneranno tutto, dalle divise da gioco alle tute. La vendita onlinecome sempre gestita direttamente dal Napoli, ...

Advertising

gilnar76 : Pres. Lecce, Sticchi Damiani: 'Le nostre maglie sono prodotte in parte in Italia e in parte all'estero. Lo standard… -