Peni all’uncinetto per bimbi trans | l’ultimo capitolo degli orrori Lgbt

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma 30 giu — In che tipo di mondo un genitore comprafinti, lavorati, per i propriin età prescolare? A porsi la domanda non è un cattolico tradizionalista, né una femminista Terf, né un qualsiasi cattivone «de destra» che vive ancora «nel Medioevo». Lo scrive invece Debbie Hayton, insegnantegender britannica che parla di «follia dell’attivismoradicale» in un articolo dove ci informa dell’esistenza di un sito, stitchbugstudio.com, che produce miniature diin poliestere, lavorati, da mettere nelle mutandine delle ...