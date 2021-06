«Natura vincit» | i dipinti di Andrea Chiesi in mostra a Modena

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Skip to content Uno sguardo originale e disincantato, quasi un racconto silenzioso per immagini, capace di trasfigurare i continui, impercettibili mutamenti del paesaggio industriale italiano. L’inconfondibile cifra stilistica di(1966), uno dei più originali artisti italiani, si rivela senza esitazioni anche nella recente personale “”, allestita anegli spazi delle sale di cultura San Paolo (ex Chiesa di San Paolo e Sala delle Monache) e visitabile con ingresso libero fino al 19 settembre 2021. Curata da Fulvio Chimento con l’allestimento di Saggion-Paganello, ...

L'inconfondibile cifra stilistica di Andrea Chiesi (1966), uno dei più originali artisti italiani, si rivela senza esitazioni anche nella recente personale "", allestita a Modena negli ...Ha aperto ieri all'interno delle sale di cultura al San Paolo (ex Chiesa e Sala delle Monache) in via Selmi 63, Modena, la mostra personale di Andrea Chiesi (qui l'intervista) dal titolo, a cura di Fulvio Chimento. L'evento espositivo, organizzato da Associazione CerchioStella, in collaborazione con D406 e Comune di Modena, con il sostegno di Gruppo Hera e il patrocinio ...Con l’artista modenese si inaugurano gli spazi in via Selmi, compresa l’antica Sala delle Monache. In mostra archeologie industriali e altre opere a inchiostro su carta, oltre ai taccuini datati 1994- ...Concluso l’intervento di restauro, il complesso di San Paolo riapre al pubblico, venerdì 18 giugno, con la mostra personale di Andrea Chiesi intitolata “Natura vincit” ospitata nella chiesa e nell’ex ...