MIRALLES. PERPETUUM MOBILE

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) In occasione del 20° anniversario dalla scomparsa, una mostra celebra l’architetto catalano e dimostra i benefici ambientali di una progettazione con materiali naturalmente rinnovabili che crescono abbondanti Milano, 30 giugno 2020 –è il nome della mostra promossa dalla Fundació Enrice curata da Benedetta Tagliabue e Joan Roig i Duran per celebrare il lavoro dell’architetto catalano Enricin occasione del ventesimo anniversario dalla sua scomparsa. Nata in seguito a un’intensa attività di ricerca e grazie a un dialogo intimo con American Hardwood Export Council (AHEC) che ha portato alla riproduzione di ...