LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Kung in testa, buona crono per Roglic (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 1’18” il ritardo di Vincenzo Nibali al secondo intermedio rispetto a Stefan Kung. Piuttosto elevato il tempo del siciliano. 16.42 Parte anche Wilco Kelderman, sul podio nell’ultimo Giro d’Italia. 16.41 Terza posizione per Asgreen al traguardo! 18 secondi di ritardo da Kung, dietro anche al connazionale Vingegaard. 16.40 Ultimi tre chilometri per Roglic che adesso spinge un rapporto lunghissimo per ottenere la miglior prestazione possibile. 16.39 COMINCIA ANCHE LA cronometro DI POGACAR! 16.38 GRAN TEMPO DI VINGEGAARD! SECONDO ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 1’18” il ritardo di Vincenzo Nibali al secondo intermedio rispetto a Stefan. Piuttosto elevato il tempo del siciliano. 16.42 Parte anche Wilco Kelderman, sul podio nell’ultimo Giro d’Italia. 16.41 Terza posizione per Asgreen al traguardo! 18 secondi di ritardo da, dietro anche al connazionale Vingegaard. 16.40 Ultimi tre chilometri perche adesso spinge un rapporto lunghissimo per ottenere la miglior prestazione possibile. 16.39 COMINCIA ANCHE LADI POGACAR! 16.38 GRAN TEMPO DI VINGEGAARD! SECONDO ...

NekOfficial : Ultimi preparativi prima del tour! Voi siete pronti??! ?? #NekLive2021 ???? - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 cronometro in DIRETTA: Kung in testa buona crono per Roglic - #France #cronometro… - SanremoAncheNoi : RT @RockRebelMag: #JackSavoretti si aggiungono due nuove date in Italia al tour #EuropianaLive del 2022 @JackSavoretti @VivoConcerti #CON… - RockRebelMag : #JackSavoretti si aggiungono due nuove date in Italia al tour #EuropianaLive del 2022 @JackSavoretti @VivoConcerti… - infoitsport : LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Mikkel Bjerg ancora davanti per 6' su Cort Nielsen -