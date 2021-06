Le difficoltà del Donbass diviso tra esercito ucraino e separatisti filorussi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sette anni di guerra hanno tracciato una profonda linea di demarcazione nella regione del Donbass, divisa economicamente, politicamente e militarmente tra l’esercito ucraino ed i separatisti filorussi. Gli accordi di Minsk, stipulati nel 2015, hanno posto fine ai combattimenti su larga scala ma non agli scontri sporadici e non hanno fornito una soluzione politica alla questione. L’intesa obbliga l’Ucraina ad amnistiare i ribelli ed a garantire un’ampia autonomia alle loro regioni in cambio del ritorno di queste ultime sotto il controllo statale. Non tutti, però, sono d’accordo. I ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sette anni di guerra hanno tracciato una profonda linea di demarcazione nella regione del, divisa economicamente, politicamente e militarmente tra l’ed i. Gli accordi di Minsk, stipulati nel 2015, hanno posto fine ai combattimenti su larga scala ma non agli scontri sporadici e non hanno fornito una soluzione politica alla questione. L’intesa obbliga l’Ucraina ad amnistiare i ribelli ed a garantire un’ampia autonomia alle loro regioni in cambio del ritorno di queste ultime sotto il controllo statale. Non tutti, però, sono d’accordo. I ...

Ultime Notizie dalla rete : difficoltà del Le difficoltà del Donbass diviso tra esercito ucraino e separatisti filorussi Ci sono dodicimila chilometri di condutture nei pressi della linea del fronte in Ucraina orientale e la quantità d'acqua che le attraversa è più del doppio del fabbisogno idrico della città di Parigi.

