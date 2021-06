Lampedusa: sette migranti morti nel barcone capovolto, 48 salvati dai soccorritori (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. I soccorritori hanno recuperato 48 superstiti, sette hanno perso la vita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'imbarcazione sulla quale viaggiavano si sarebbe all'improvviso ribaltata e molti sono finiti in mare. Ihanno recuperato 48 superstiti,hanno perso la vita L'articolo proviene da Firenze Post.

