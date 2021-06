Inginocchiarsi oppure no? Il sannita Mbanda irrompe sulla polemica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Imporre un gesto a qualcuno per sostenere un’iniziativa è deleterio come lo è imporre non farlo”. Maxime Mbanda, rugbista della Nazionale di origini sannite (la mamma è di Apice) insignito pochi mesi fa del titolo di Cavaliere della Repubblica, dice la sua sulla polemica nata dopo la scelta degli azzurri del calcio di non appoggiare il movimento Black Lives Matter ma di Inginocchiarsi ugualmente in occasione della gara con il Belgio in segno di rispetto nei confronti dei loro avversari: “Penso che strumentalizzare un pensiero libero sia il modo migliore per ottenere il risultato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Imporre un gesto a qualcuno per sostenere un’iniziativa è deleterio come lo è imporre non farlo”. Maxime, rugbista della Nazionale di origini sannite (la mamma è di Apice) insignito pochi mesi fa del titolo di Cavaliere della Repubblica, dice la suanata dopo la scelta degli azzurri del calcio di non appoggiare il movimento Black Lives Matter ma diugualmente in occasione della gara con il Belgio in segno di rispetto nei confronti dei loro avversari: “Penso che strumentalizzare un pensiero libero sia il modo migliore per ottenere il risultato ...

