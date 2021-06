Inghilterra Ucraina a Roma, sale l’allerta per la partita degli Europei 2021: “Un azzardo, rispettare la quarantena” (Di mercoledì 30 giugno 2021) La variante Delta corre e la situazione in Gran Bretagna sul fronte Coronavirus non sembra delle migliori, al punto che il premier Draghi a gran voce ha chiesto di spostare la finale degli Europei che dovrebbe tenersi a Londra, a Wembley. Ma in attesa di sapere cosa succederà, c’è una certezza: i tifosi inglesi sabato saranno a Roma perché allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra Inghilterra e Ucraina. Leggi anche: Variante Delta a Roma, due persone ricoverate: “Positiva anche un’anziana vaccinata” Tifosi inglesi a Roma per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) La variante Delta corre e la situazione in Gran Bretagna sul fronte Coronavirus non sembra delle migliori, al punto che il premier Draghi a gran voce ha chiesto di spostare la finaleche dovrebbe tenersi a Londra, a Wembley. Ma in attesa di sapere cosa succederà, c’è una certezza: i tifosi inglesi sabato saranno aperché allo Stadio Olimpico si disputerà il match tra. Leggi anche: Variante Delta a, due persone ricoverate: “Positiva anche un’anziana vaccinata” Tifosi inglesi aper ...

