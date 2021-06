Il Piano per l’Estate e la selezione degli allievi: un modello di bando pubblico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un Piano per l’Estate da 510 milioni di euro per permettere a allieve e allievi di riacquistare, dopo un anno e mezzo di pandemia, socialità e consolidare gli apprendimenti, fruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di operosità educative basate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Siamo giunti al punto start (anche se alcuni sono stati già avviati) del "Piano Estate" straordinario per il 2021. Serve, adesso, selezionare gli alunni per i tanti moduli finanziati. Come fare e cosa ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 30 giugno 2021) Unperda 510 milioni di euro per permettere a allieve edi riacquistare, dopo un anno e mezzo di pandemia, socialità e consolidare gli apprendimenti, fruendo di laboratori per il potenziamento delle competenze (ad esempio Italiano, Matematica, Lingue), di operosità educative basate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale. Siamo giunti al punto start (anche se alcuni sono stati già avviati) del "Estate" straordinario per il 2021. Serve, adesso, selezionare gli alunni per i tanti moduli finanziati. Come fare e cosa ...

