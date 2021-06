Giorgia Palmas al sole | Filippo Magnini fa il bagno con la piccola Mia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ una luna di miele eterna perche in vacanza non vanno di certo da soli, con loro ci sono laMia e la bellissima Sofia. E’ tutto perfetto per la coppia che per la prima volta vive l’estate più bella, in quattro. L’anno scorso la nascita di Mia, il matrimonio rimandato ma poi celebrato a maggio, in attesa della vera festa con tutta la famiglia e gli amici al completo. Intanto,si godono questa estate, la loro prima vacanza in quattro in Sardegna. ...

Advertising

joevanny8716 : @Giorgia_Palmas Vi ho visti domenica pomeriggio al porto a Civitavecchia te e Filippo e la piccola. Eravate molto carini ???????? - Giorgia_Palmas : Sauvage ?? @ Chia, Sardegna, Italy - paolo_mariotti : @Giorgia_Palmas Bella donna - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Porto Giunco - Villasimius - Giorgia_Palmas : Cartolina di benvenuto ??????? #summer2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

CheNews.it

Una vacanza per quattro in Sardegna. Ecco la luna di miele die Filippo Magnini. La coppia che si è sposata a Milano a maggio è volata nel sud dell'isola e posta scatti con le figlie dal mare cristallino. La ex velina non vedeva l'ora di tornare a ...Scopri chi sono - - BALLERINE BRAVE E BELLE - La stoffa - un intreccio di bravura e bellezza - per succedere a Costanza Caracciolo, Elisabetta Canalis, Laura Freddi,e tante altre ( X ...E’ una luna di miele eterna per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che in vacanza non vanno di certo da soli, con loro ci sono la piccola Mia e la bellissima Sofia. E’ tutto perfetto per la coppia che p ...La coppia in spiaggia con la piccola nata lo scorso 25 settembre a Milano C’è anche la primogenita dell’ex velina, Sofia, con loro Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono volati in Sardegna, l’isola dov ...