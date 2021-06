Eva Henger stratosferica in bikini | Massimo Boldi esagera con il commento

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Evafa impazzire i fan con una foto in costume da urlo. Anchenon è riuscito a trattenersi: ildel comico web sourceEvain forma smagliante. La modella ungherese, nonostante i 48 anni di età, ha ancora un fisico mozzafiato da far invidia a ragazze molto più giovani di lei. Ex attrice porno, Eva ha ormai cambiato vita da tantissimo tempo. Negli ultimi anni lasi è dedicata soprattutto alla televisione e ad eventi vari. Ricordiamo, per esempio, la sua partecipazione a “Paperissima Sprint” e la sua avventura come naufraga all’Isola dei Famosi, ...

leggi anche l'articolo >e il primo piano ipnotico in costume: curve da capogiro, mai vista così Mercedeszparadisiaca al mare in costume Mercedesztorna a stendere i ...48 anni e non sentirti. I fan chiedono a gran voce la carta di identità di, che su Instagram torna ad esibire il suo corpo mozzafiato. Fisico da urlo, capace di far impallidire qualsiasi ventenne. È favolosa, stratosferica in costume. Un ritratto in piscina che ha ...Su Instagram Mercedesz Henger ha pubblicato un duplice scatto che la mostra in costume. Un ritratto angelico al mare.Eva Henger si mostra in riva al mare con un costume che a stento la compre, il lato A è esplosivo e fa impazzire tutti, la modella è straordinaria.