Chi è Luca Vetrone, tentatore di Temptation Island 2021 (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'edizione 2021 di Temptation Island aprirà i battenti mercoledì 30 giugno e i telespettatori non vedono l'ora di entrare nel vivo del programma di Maria De Filippi. Tra i vari tentatori, c'è anche Luca Vetrone: cosa sappiamo su di lui? Chi è Luca Vetrone? Biografia Classe 1995, Luca Vetrone nasce a Benevento, ma cresce a Riccione e attualmente vive a Rimini. Dopo il diploma al Liceo Scientifico, si iscrive alla facoltà di Scienze Motorie e Sportive presso l'Università Calo Bo di Urbino, dove si laurea durante il primo lockdown dovuto ...

