Caldo in città, tutte le iniziative dell'amministrazione Melucci per le persone fragili

Il grande Caldo ha un impatto significativo soprattutto su persone fragili, senza fissa dimora e sugli anziani.L'amministrazione Melucci ha messo in atto interventi preventivi e operativi che possono ridurre considerevolmente l'impatto di questi fenomeni e fornire considerevole sostegno.«L'amministrazione Melucci – fa sapere l'assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – ha attivato tramite i Servizi Sociali e la Polizia Locale il servizio di Centrale Operativa Sociale, nato a febbraio per aiutare i senza fissa dimora a far fronte alle situazioni di emergenza dovute a freddo e Caldo

Ultime Notizie dalla rete : Caldo città Caterina, l'umbra più bella del mondo. La selezione tenuta a Perugia ... 21 anni di Perugia, Angelica Carducci 17 di Bastia Umbra, Asyia Senesi 20 di Città di Castello, ... per me è stata una vittoria inaspettata e quindi mi godo questo successo - ha commentato a caldo ...

Caldo killer in Canada, oltre 200 morti: temperature fino ai 50 gradi ... chi può fugge invece verso i più freschi boschi vicino le grandi città. Le previsioni meteo in Italia E' vicina all'apice questa nuova ondata di caldo che avrà temperature massime che toccheranno i ...

