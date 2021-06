Alto Adige, sospesi 115 operatori sanitari no vax | Slitta ancora la riapertura delle discoteche (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì in Alto Adige 115 operatori sanitari no vax non potranno più lavorare nei reparti e poi rischiano la sospensione retroattiva. Intanto Slitta ancora la riapertura delle discoteche: secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) Da giovedì in115no vax non potranno più lavorare nei reparti e poi rischiano la sospensione retroattiva. Intantola: secondo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Alto Adige 1.559 positivi al Covid dopo il vaccino #ANSA - lorepregliasco : Forse il titolo poteva essere: Covid: in Alto Adige solo lo 0,6% di positivi dopo il vaccino - SkyTG24 : Covid, in Alto Adige sospesi i primi 115 operatori sanitari non vaccinati - GiorgioAntonel1 : RT @Agenzia_Ansa: Dal caldo africano a temporali e neve in Alto Adige. Coldiretti: con la grandine sulla siccità sale il conto dei danni. C… - nestquotidiano : Bankitalia, in Trentino (-10%) e in Alto Adige (-11%) nel 2020 il Pil cala più che in Italia #rapportoBankitalia… -