Al via "Sea Breeze 21" l'occidente mostra i muscoli nel nel Mar Nero

Dopo che la scorsa settimana la Russia aveva minacciato di sparare su navi da guerra giudicate "intrusive", a cominciare dall'incrociatore inglese Defender, che si era vista sorvolare dai caccia di Putin e inquadrare dai loro radar di tiro perché navigava troppo vicina alla penisola della Crimea, la Sesta flotta Usa insieme con la Marina ucraina e altre 32 nazioni ha dato il via all'esercitazione Sea Breeze 2021 che durerà fino al 10 luglio. Stabilita nel 1997, l'evento militare riunisce la maggior parte delle nazioni del Mar Nero e degli alleati e partner della Nato per addestrarsi e operare nel perseguimento di una maggiore capacità. Vi prendono parte ...

Nel Mar Nero al via le esercitazioni navali congiunte Usa - Ucraina "Sea Breeze", che ha preso il via a Odessa, durerà quasi due settimane e vi parteciperanno 32 Paesi, con l'impiego di 5mila militari, 32 navi, 40 aerei e 18 unità delle forze speciali. Le ...

