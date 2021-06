A che ora inizia Temptation Island 2021: orario, canale, streaming e replica del reality (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mancano pochissime ore alla prima e imperdibile puntata di Temptation Island 2021, con sei coppie pronte a mettersi in gioco. A fare un viaggio introspettivo e nei sentimenti, che potrebbe cambiare le loro vite. Chi uscirà mano nella mano all’ultimo falò di confronto e chi, invece, deciderà di percorrere due strade diverse? A che ora inizia Temptation Island 2021 e quando ci sarà la prossima puntata? La prima puntata di Temptation Island 2021 andrà in onda questa sera, mercoledì 30 giugno, in prima serata su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Mancano pochissime ore alla prima e imperdibile puntata di, con sei coppie pronte a mettersi in gioco. A fare un viaggio introspettivo e nei sentimenti, che potrebbe cambiare le loro vite. Chi uscirà mano nella mano all’ultimo falò di confronto e chi, invece, deciderà di percorrere due strade diverse? A che orae quando ci sarà la prossima puntata? La prima puntata diandrà in onda questa sera, mercoledì 30 giugno, in prima serata su ...

Advertising

EnricoLetta : Era nel programma con cui son stato eletto Segretario @pdnetwork 100giorni fa. Ora presentiamo il nostro progetto d… - virginiaraggi : Guardate che meraviglia l’Auditorium di Adriano. Per molti anni questa importante area archeologica è stata nascost… - CarloVerdelli : #SantaMariaCapuaVetere Chiedevano protezioni dal Covid. Le guardie che li hanno massacrati ora sono in carcere: qua… - boletusatanas : RT @dottorbarbieri: Ricordo che chi continua ad indossare la mascherina in luogo pubblico, ora che non è più ''obbligatorio'' (sappiamo che… - stenric56 : RT @LaVeritaWeb: Il segretario dem, che aveva puntato sull'avvocato, resta con il cerino in mano. Sia per il voto, sia nella partita per il… -