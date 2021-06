UE: azioni legali contro la Polonia per i diritti LGBTQ (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quattro persone che hanno familiarità con la questione, l’Unione europea sta lavorando a potenziali azioni legali contro la Polonia per la repressione dei diritti LGBTQ. Quando finalmente l’UE attiverà delle azioni legali contro la Polonia? La mossa, che deve ancora essere finalizzata, potrebbe arrivare già il mese prossimo. azioni che sarebbero in risposta alle Leggi su periodicodaily (Di martedì 29 giugno 2021) Secondo quattro persone che hanno familiarità con la questione, l’Unione europea sta lavorando a potenzialilaper la repressione dei. Quando finalmente l’UE attiverà dellela? La mossa, che deve ancora essere finalizzata, potrebbe arrivare già il mese prossimo.che sarebbero in risposta alle

Advertising

periodicodaily : UE: azioni legali contro la Polonia per i diritti LGBTQ #LGBTQ #Polonia #UE @sowmyasofia @FiorinaFabio - ppaul_64 : RT @MichelangNasca: Il Parlamento Europeo minaccia azioni legali contro l'#Ungheria, che in una sua legge difende i valori tradizionali del… - MichelangNasca : Il Parlamento Europeo minaccia azioni legali contro l'#Ungheria, che in una sua legge difende i valori tradizionali… - 00_h16 : @Marco__Tullio @radiosilvana @ElenaDettori1 @liliaragnar @AlexSanna38 Azz, qui erano i bei tempi, quando minacciava… - DesituanzaVII : @BoriManuela Certo. Valuta bene se passare ad azioni legali. Quali sono i tweet incriminati? -