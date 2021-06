The Elder Scrolls 6: lo sviluppo procede, ecco qual è lo stato del gioco (Di martedì 29 giugno 2021) Lo stato di sviluppo di The Elder Scrolls 6 è ancora “iniziale”. A rivelarlo è Todd Howard, storico game designer della serie action RPG Molti giocatori si aspettavano di sentire o vedere qualcosa su The Elder Scrolls 6 all’E3 2021 e invece solo oggi siamo in grado di darvi qualche notizia sullo stato di questo attesissimo titolo. Come ha ammesso Todd Howard, lo storico game designer della serie, il gioco è ancora in una fase di sviluppo decisamente embrionale. In molti ricordano The ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 giugno 2021) Lodidi The6 è ancora “iniziale”. A rivelarlo è Todd Howard, storico game designer della serie action RPG Molti giocatori si aspettavano di sentire o vederecosa su The6 all’E3 2021 e invece solo oggi siamo in grado di darviche notizia sullodi questo attesissimo titolo. Come ha ammesso Todd Howard, lo storico game designer della serie, ilè ancora in una fase didecisamente embrionale. In molti ricordano The ...

Advertising

misteruplay2016 : The Elder Scrolls 6, per Todd Howard ‘è bene pensare che sia ancora in fase di progettazione’ - badtasteit : #TheElderScrollsVI è ancora in fase di design, secondo Todd Howard di Bethesda - infoitscienza : The Elder Scrolls 6: “è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design”, dice Bethesda – Notizia – PCVideog… - infoitscienza : The Elder Scrolls 6: “è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design”, dice Bethesda – Notizia – PCVideog… - infoitscienza : The Elder Scrolls 6: “è bene pensare che il gioco sia ancora in fase di design”, dice Bethesda – Notizia – PCVideog… -