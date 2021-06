Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia lancia un appello all’ex fidanzata (Di martedì 29 giugno 2021) Quando ormai manca poco al suo ritorno in tv al timone di Temptation Island 2021, Filippo Bisciglia ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a mezzo stampa, lanciando un appello romantico al primo amore mai dimenticato. L’occasione è un’intervista in cui Bisciglia, in particolare, svela di avere da tempo nel cassetto un grande sogno, quello di rivedere la prima fiamma che gli fece battere il cuore da adolescente. Il conduttore, quindi, vorrebbe poter avere la chance di chiedere scusa alla storica ex, alla luce di un rimpianto maturato negli anni. Ma cosa lo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 29 giugno 2021) Quando ormai manca poco al suo ritorno in tv al timone diha rilasciato delle nuove dichiarazioni a mezzo stampa,ndo unromantico al primo amore mai dimenticato. L’occasione è un’intervista in cui, in particolare, svela di avere da tempo nel cassetto un grande sogno, quello di rivedere la prima fiamma che gli fece battere il cuore da adolescente. Il conduttore, quindi, vorrebbe poter avere la chance di chiedere scusa alla storica ex, alla luce di un rimpianto maturato negli anni. Ma cosa lo ...

