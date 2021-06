Svezia-Ucraina | gol del vantaggio di Zinchenko | che azione dei ragazzi di Sheva VIDEO

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildel gol di Oleksandrin. Un’bellissima quella deidi Shevchenko, che girano palla da una parte all’altra della trequarti offensiva per poi trovare l’esterno del Manchester City, che calcia con violenza e non perdona Olsen firmando lo 0-1 a Glasgow. In alto ecco le immagini della rete delucraino contro gli svedesi. SportFace.

SEGUI LA DIRETTA L'ultimo ottavo di finale di Euro 2020 si dispuetrà stasera alle ore 21.00 all' Hampden Park di Glasgow , dove si incroceranno. Gli svedesi, sorprendentemente, si sono classificati primi nel girone E, quello della Spagna, e giungono all'incontro dopo due vittorie e un pareggio, in cui hanno mostrato larghi ...